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Объявлены спецрейсы для вывоза туристов из Египта и Шри-Ланки

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«Аэрофлот» организует спецрейсы из Шри-Ланки и Египта для возвращения российских туристов 14 и 15 марта, рассказали в авиакомпании 13 марта.

Как говорится в сообщении, в опубликованном на сайте перевозчика, 14 марта отправятся рейсы из Коломбо и Шарм-эль-Шейха в Шереметьево, а 15 марта из Хургады.

Оператором рейсов будет авиакомпания «Россия». А к перевозке будут приниматься граждане России с билетами «Аэрофлота» «туда-обратно», с уже использованным полётным сегментом из страны. Пассажирам, желающим воспользоваться предложением, надо сообщить о себе в контакт-центр.

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Комментарии (1)

274453101
Главное, чтобы туристы не сопротивлялись.
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