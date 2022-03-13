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В Петербурге мужчину задержали по делу о надписи на мемориале «Братской могилы советских воинов»

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Петербургские полицейские задержали мужчину в рамках уголовного дела, поводом для которого стали две надписи на мемориале. Одна из них призывала к миру, другая оскорбляла президента России.

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Как сообщает «ОВД-Инфо»* 13 марта, неизвестный оставил свои следы на «Братской могиле воинов Советской Армии, погибших при защите Ленинграда в 1941–1943 гг.». Дело возбудили по статье о надругательстве над местами захоронения умерших по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 244 УК).

Накануне, 12 марта, в квартире горожанина провели обыск, после чего его задержали в статусе подозреваемого. Свою вину мужчина не признал и воспользовался 51 статьей Конституции. Его доставили в изолятор временного содержания.

Известно, что петербуржец работает инженером, у него двое детей. Сейчас его жена ожидает третьего ребенка.

* Медиапроект «ОВД-Инфо» включен в реестр иностранных агентов

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Комментарии (7)

Главный спец по технике консервации
Не то, видать, написал.
Spb
очередной майданутый
VKuser43815609
Пальцы молотком поразбивать и можно отпустить
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