В Петербурге мужчину задержали по делу о надписи на мемориале «Братской могилы советских воинов»

Петербургские полицейские задержали мужчину в рамках уголовного дела, поводом для которого стали две надписи на мемориале. Одна из них призывала к миру, другая оскорбляла президента России.

Как сообщает «ОВД-Инфо»* 13 марта, неизвестный оставил свои следы на «Братской могиле воинов Советской Армии, погибших при защите Ленинграда в 1941–1943 гг.». Дело возбудили по статье о надругательстве над местами захоронения умерших по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 244 УК).

Накануне, 12 марта, в квартире горожанина провели обыск, после чего его задержали в статусе подозреваемого. Свою вину мужчина не признал и воспользовался 51 статьей Конституции. Его доставили в изолятор временного содержания.

