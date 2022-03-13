Полицейские задержали двух подозреваемых в поджоге девяти машин под Петербургом

Двух граждан доставили в полицию по подозрению в поджоге машины в поселке Новоселье. Правоохранители устанавливают мотивы поступка, из-за которого полностью сгорели три автомобиля, и еще шесть оказались частично повреждены.



Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, пламя вспыхнуло у дома 6 на Красносельском шоссе утром 10 марта. Полицейские прибыли по адресу и увидели девять транспортных средств, обезображенных огнем.

Установлено, что неизвестные приехали на Chevrolet и подожгли Toyota, пламя перекинулось на соседние автомобили. В минувшую пятницу, 11 марта, на Трибунной улице задержали 38-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражу. В тот же день оперативники пришли и к его 30-летнему подельнику в отель на Старо-Петергофском проспекте. Мужчина ранее был признан виновным в самоуправстве.