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Полицейские задержали двух подозреваемых в поджоге девяти машин под Петербургом

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Двух граждан доставили в полицию по подозрению в поджоге машины в поселке Новоселье. Правоохранители устанавливают мотивы поступка, из-за которого полностью сгорели три автомобиля, и еще шесть оказались частично повреждены.

Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, пламя вспыхнуло у дома 6 на Красносельском шоссе утром 10 марта. Полицейские прибыли по адресу и увидели девять транспортных средств, обезображенных огнем.

Установлено, что неизвестные приехали на Chevrolet и подожгли Toyota, пламя перекинулось на соседние автомобили. В минувшую пятницу, 11 марта, на Трибунной улице задержали 38-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражу. В тот же день оперативники пришли и к его 30-летнему подельнику в отель на Старо-Петергофском проспекте. Мужчина ранее был признан виновным в самоуправстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

10 марта «Фонтанка» писала, что на платной парковке в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти вспыхнул пожар. Некоторые машины огонь полностью уничтожил.

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Комментарии (4)

ssr
А вот не приехали бы и вообще ничего не было...
revui3
Нам нужно делать автоматизированные рабочие места для заключённых. Работы по импортозамещению сейчас много. Они даже удаленно могут работать. И создать систему старших, которые будут за ними наблюдать и использовать искусственное зрение чтобы контролировать их работу. Чтобы они поняли что такое порча имущества.
Иван Кадачигов
А вот приехали бы они на велосипеде, и не было бы интересной заметки в нашем поле зрения.
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