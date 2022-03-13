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Британцам будут платить по 350 фунтов в месяц за украинских беженцев в домах

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Правительство Великобритании анонсировало программу «Дома для Украины». Она позволит украинским беженцам приезжать в Великобританию, даже если у них нет родственных связей, а местным жителям, которые их приютят, — получать деньги.

Как сообщает 13 февраля Reuters, Великобритания будет платить гражданам по 350 фунтов стерлингов (456 долларов США) в месяц, если они смогут предоставить беженцам свободную комнату минимум от шести месяцев.

Возможность предложить жилье на специальном сайте появится к концу следующей недели. Комната или дом должны будут соответствовать определенным стандартам, а владельцам, возможно, придется пройти проверку на наличие судимостей.

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