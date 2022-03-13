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Трое в медицинских масках лишили петербуржца 1,5 млн рублей, но маскировка их не спасла

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Сотрудники полиции Калининского района потратили меньше времени на поиск подозреваемого в ограблении местного жителя, чем он шел с заявлением о преступлении.

22-летний неработающий обратился в 21-й отдел полиции за полчаса до полуночи 10 марта, стало известно «Фонтанке» 13 марта. Он уверял, что около половины первого ночи 7 марта в квартиру на Кушелевской дороге, которую он снимает, постучались. Когда же мужчина открыл дверь, в помещение ворвались трое в медицинских масках. Арендатору немного намяли бока и отняли 200 тысяч рублей, а также банковскую карту. С нее, по словам заявителя, злодеи сняли 1,3 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Еще до заката 11 марта сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении — 28-летнего жителя Калининского района. По версии следствия, он вместе со своими знакомыми участвовал в нападении.

Пока мужчину задержали на двое суток и поместили в изолятор временного содержания. Ведется поиск его подельников.

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Комментарии (18)

Главный спец по технике консервации
Хорошо ещё беемве за 9 лямов у 22 летнего неработающего не угнали.
AlBerkut
7 марта гоп-стопнули, а он только 10 в ментовку пошёл? А трое суток где был, что делал?
А на банковской карте пин-код был написан, да, что с неё так просто снять бабло можно, да?
Lado341
Как богаты неработающие арендаторы!
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