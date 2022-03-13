Трое в медицинских масках лишили петербуржца 1,5 млн рублей, но маскировка их не спасла

Сотрудники полиции Калининского района потратили меньше времени на поиск подозреваемого в ограблении местного жителя, чем он шел с заявлением о преступлении.



22-летний неработающий обратился в 21-й отдел полиции за полчаса до полуночи 10 марта, стало известно «Фонтанке» 13 марта. Он уверял, что около половины первого ночи 7 марта в квартиру на Кушелевской дороге, которую он снимает, постучались. Когда же мужчина открыл дверь, в помещение ворвались трое в медицинских масках. Арендатору немного намяли бока и отняли 200 тысяч рублей, а также банковскую карту. С нее, по словам заявителя, злодеи сняли 1,3 млн рублей.