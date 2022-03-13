Не справился с постаревшей классикой. На юге Петербурга угонщик не справился с колесами, поэтому убегал на своих двоих

Пятнадцать метров смог проехать на похищенной «старушке» — 14-летней «Ладе Самаре» — житель Кировского района Петербурга, а потом она сломалась.



В полицию Красносельского района в пятницу, 11 марта, около 8 утра обратился 28-летний житель проспекта Ветеранов, стало известно «Фонтанке» 13 марта. Он, по предварительной информации, вечером накануне около половины десятого припарковал её у своего дома № 130, а утром в половине седьмого на работу, на первый взгляд, уже ехать было не на чем.

Однако прогулявшись по окрестностям, автовладелец нашел «ласточку» с порванными проводами под рулем рядом с аптекой «Родник здоровья» в 15 метрах от места парковки.