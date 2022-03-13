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Не справился с постаревшей классикой. На юге Петербурга угонщик не справился с колесами, поэтому убегал на своих двоих

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Пятнадцать метров смог проехать на похищенной «старушке» — 14-летней «Ладе Самаре» — житель Кировского района Петербурга, а потом она сломалась.

В полицию Красносельского района в пятницу, 11 марта, около 8 утра обратился 28-летний житель проспекта Ветеранов, стало известно «Фонтанке» 13 марта. Он, по предварительной информации, вечером накануне около половины десятого припарковал её у своего дома № 130, а утром в половине седьмого на работу, на первый взгляд, уже ехать было не на чем.

Однако прогулявшись по окрестностям, автовладелец нашел «ласточку» с порванными проводами под рулем рядом с аптекой «Родник здоровья» в 15 метрах от места парковки.

Дознание Красносельского района возбудило уголовное дело по статье «угон».

А к полудню 12 марта сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 22-летнего неработающего петербуржца. По версии следствия, он пытался уехать от дома 130 по проспекту Ветеранов на «Ладе», но у машины заклинило руль. Тогда он снял с автомобиля аккумулятор и ушел.

По факту хищения запчасти также возбуждено уголовное дело по статье «кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Тазик Самара уже стал классикой? 🤔
Да ну! Обычное зубило, семейства 2108-09, а классика это ВАЗ 2101-2107...
Мумахер
""избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде""
о невыезде на чужих авто?
Maik5
Зачем гулять по окресностям? 15 метров и оглядеться можно было.
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