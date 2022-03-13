Не справился с постаревшей классикой. На юге Петербурга угонщик не справился с колесами, поэтому убегал на своих двоих

Пятнадцать метров смог проехать на похищенной «старушке» — 14-летней «Ладе Самаре» — житель Кировского района Петербурга, а потом она сломалась.
В полицию Красносельского района в пятницу, 11 марта, около 8 утра обратился 28-летний житель проспекта Ветеранов, стало известно «Фонтанке» 13 марта. Он, по предварительной информации, вечером накануне около половины десятого припарковал её у своего дома № 130, а утром в половине седьмого на работу, на первый взгляд, уже ехать было не на чем.
Однако прогулявшись по окрестностям, автовладелец нашел «ласточку» с порванными проводами под рулем рядом с аптекой «Родник здоровья» в 15 метрах от места парковки.
Дознание Красносельского района возбудило уголовное дело по статье «угон».
А к полудню 12 марта сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 22-летнего неработающего петербуржца. По версии следствия, он пытался уехать от дома 130 по проспекту Ветеранов на «Ладе», но у машины заклинило руль. Тогда он снял с автомобиля аккумулятор и ушел.
По факту хищения запчасти также возбуждено уголовное дело по статье «кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.