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Минобороны: ВС России продвинулись на 14 километров, сбит Су-24

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О наступлении российских войск в ходе специальной операции на Украине рассказали в Минобороны РФ 13 марта.

«Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», — сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В МО отметили, что в ходе специальной операции в Любимовке был сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил, а также два беспилотных летательных аппарата.

Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

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