Минобороны: ВС России продвинулись на 14 километров, сбит Су-24

О наступлении российских войск в ходе специальной операции на Украине рассказали в Минобороны РФ 13 марта.



«Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», — сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.



В МО отметили, что в ходе специальной операции в Любимовке был сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил, а также два беспилотных летательных аппарата.

