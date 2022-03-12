Минобороны РФ: Россия за сутки эвакуировала из Украины почти 10 тысяч человек

Российские военные за последние сутки эвакуировали из опасных районов Украины, а также ЛНР и ДНР 9 787 человек, из которых 1 738 детей. Об этом 12 марта заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.



Всего с момента начала проведения спецоперации было вывезено свыше 231 тысячи человек, среди них 51 996 детей. Он уточнил, что это сделано без участия со стороны Киева.



На Украину доставлено 1 935 тонн гуманитарного груза. Населению привозят предметы первой необходимости, продукты и медикаменты. На пунктах сбора накоплено более 17 тысяч тонн грузов.

