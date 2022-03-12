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Минобороны: ВС России продвинулись еще на 12 км по территории Украины

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В Минобороны РФ рассказали о наступлении российских войск в ходе спецоперации на Украине.

«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка, Кириловка и вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное. Продвижение за день составило 12 километров», — сообщил на брифинге вечером 12 марта официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что передовые отряды народной милиции ЛНР вышли на окраины города Северодонецка.

Также за день ПВО ВКС России удалось сбить в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и три беспилотника, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Поражены авиацией 79 объектов военной инфраструктуры страны, среди них четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 мест скопления боевой техники.

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