В Саудовской Аравии провели крупнейшую массовую казнь

Крупнейшая в истории Саудовской Аравии массовая казнь состоялась в субботу, 12 марта. Как сообщает Associated Press, жизни был лишен 81 человек.



Агентство отмечает, что это мероприятие решили провести тогда, когда весь мир сосредоточен на конфликте России и Украины. По данным местных властей, были казнены осужденные «за различные преступления, включая убийство невинных мужчин, женщин и детей», а также участники террористических группировок и покровители йеменских повстанцев-хуситов.



«Среди казненных было 73 саудовца, семь йеменцев и один сириец. В отчете не сказано, где происходили казни», — пишет AP.

