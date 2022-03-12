Зеленский хочет провести переговоры России и Украины в Иерусалиме

Переговоры между Москвой и Киевом могли бы состояться в Иерусалиме. Об этом 12 марта заявил в своем обращении к иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в ходе беседы с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом он сказал ему, что встречаться в России, Украине и Беларуси будет «неправильно и неконструктивно».
«Считаю ли я, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть такой точкой? Я считаю, что да», — подчеркнул Зеленский. Политик надеется, что Беннет может сыграть «важную роль» в переговорах.
Кроме того, украинский лидер отметил, что его стране необходимы гарантии безопасности от России и стран Запада. Также он заявил о неких «позитивных сигналах» от Москвы.
«Я рад сигналу со стороны РФ, за последние два года ни разу не слышал, что может быть диалог, а мы обращались даже не десятки раз. Я провел сотню переговоров с лидерами разных стран, которым я давал все возможности быть посредниками, медиаторами, кем-нибудь, чтобы произошла просто встреча. Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И сегодня я говорю: да, мы готовы (к переговорам)», — сообщил Зеленский.
Нафтали Беннет стал первым зарубежным лидером, с которым Владимир Путин встретился в Москве после начала спецоперации. Подробности беседы не уточняются, однако известно, что речь шла именно о ситуации на Украине. СМИ писали, что Зеленский просил израильского премьера быть посредником в переговорах с российским президентом.
Ранее глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции обсудил возможность переговоров Путина и Зеленского. В Москве считают, что такой контакт не должен быть «встречей ради встречи».