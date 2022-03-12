Зеленский хочет провести переговоры России и Украины в Иерусалиме

Переговоры между Москвой и Киевом могли бы состояться в Иерусалиме. Об этом 12 марта заявил в своем обращении к иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, в ходе беседы с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом он сказал ему, что встречаться в России, Украине и Беларуси будет «неправильно и неконструктивно».



«Считаю ли я, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть такой точкой? Я считаю, что да», — подчеркнул Зеленский. Политик надеется, что Беннет может сыграть «важную роль» в переговорах.

