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Мобильных пунктов вакцинации от ковида в Петербурге стало вдвое меньше

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В Петербурге более чем в два раза сократили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом 12 марта заявили в пресс-службе комздрава.

По данным на 10 января их было 57, а сейчас — 21. В Невском районе — четыре, по три — в Выборгском и Красногвардейском и Колпинском, во Фрунзенском и Центральном — по два, еще по одному в Адмиралтейском, Московском, Пушкинском и Красносельском районах.

Ознакомиться с полным списком мобильных пунктов можно здесь. Они располагаются в торговых центрах, магазинах, Ледовом дворце.

Чем обусловлено сокращение — не поясняется. Вероятно, это связано с резким снижением количества заболевших. В эпидсправке Смольного указано, что полностью цикл вакцинации в Петербурге прошли больше 3 млн человек.

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Комментарии (8)

Mustamyaki
Мы так не договаривались!
VKuser199962806
Как в СМИ прекратилась заказная истерика по ковиду, так и ковида не стало. Ковидное лобби наворовать вагонами успело.
guess
Поздравляю всех нас, кто не поддался ковидобезумию и выстоял при всей безумной пропаганде шмурдяка! ))
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