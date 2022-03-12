Мобильных пунктов вакцинации от ковида в Петербурге стало вдвое меньше

В Петербурге более чем в два раза сократили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом 12 марта заявили в пресс-службе комздрава.



По данным на 10 января их было 57, а сейчас — 21. В Невском районе — четыре, по три — в Выборгском и Красногвардейском и Колпинском, во Фрунзенском и Центральном — по два, еще по одному в Адмиралтейском, Московском, Пушкинском и Красносельском районах.



Ознакомиться с полным списком мобильных пунктов можно здесь. Они располагаются в торговых центрах, магазинах, Ледовом дворце.

