В «Мегафоне» заявили, что отключение от Лондонской точки обмена трафиком не повлияет на качество услуг

«Мегафон» и так планировал прекратить сотрудничество с Лондонской точкой обмена интернет-трафиком (London Internet Exchange, LINX) в 2022 году. Так в компании 12 марта прокомментировали сообщения об отключении сотового оператора от сетевой инфраструктуры. Оно, по словам оператора, не повлияет на качество сервиса.



«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», — сообщили в пресс-службе «Мегафон».

