FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В «Мегафоне» заявили, что отключение от Лондонской точки обмена трафиком не повлияет на качество услуг

1
Печать

«Мегафон» и так планировал прекратить сотрудничество с Лондонской точкой обмена интернет-трафиком (London Internet Exchange, LINX) в 2022 году. Так в компании 12 марта прокомментировали сообщения об отключении сотового оператора от сетевой инфраструктуры. Оно, по словам оператора, не повлияет на качество сервиса.

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», — сообщили в пресс-службе «Мегафон».

Ранее в LINX заявили об отключении российских операторов «Мегафон» и «Ростелеком». Последний сообщил, что это никак не скажется на российских абонентах. «Компания имеет резервы и альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками», — сказал представитель сотового оператора «Интерфаксу».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

revui3
Такого конечно никто не ожидал, что запад начнет там сам что-то ограничивать.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний