Спустя 10 лет в Ленобласти задержали подозреваемого в налете на бизнесмена. Петербургу мужчина известен фейковыми угонами

Как сообщает 47news 12 марта, накануне в коттеджном поселке «Графская Славянка» оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя карельского города Костомукши. Мужчина находился в федеральном розыске по делу о разбое.



По версии следствия, в 2011 году к бизнесмену в Костомукше заявились визитеры и потребовали 5 млн рублей. Получили деньги или нет, неясно, но уголовное дело после визита возбудили.



Подозреваемый в разбое известен не только карельской полиции, но и петербургской. В 2019 году имя мужчины упоминалось среди задержанных по делу о крупном мошенничестве. Речь шла о махинациях со страховыми выплатами за якобы угнанный «Лексус». Позже полицейское следствие выяснило, что внедорожник перегнали в Узбекистан, где продали за полцены.

