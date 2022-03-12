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Спустя 10 лет в Ленобласти задержали подозреваемого в налете на бизнесмена. Петербургу мужчина известен фейковыми угонами

Эпизод десятилетней давности стал поводом для задержания в Гатчинском районе Ленобласти. В полицию уехал житель Карелии, уже попадавший в полицейские сводки из-за подозрительных угонов.

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Как сообщает 47news 12 марта, накануне в коттеджном поселке «Графская Славянка» оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя карельского города Костомукши. Мужчина находился в федеральном розыске по делу о разбое.

По версии следствия, в 2011 году к бизнесмену в Костомукше заявились визитеры и потребовали 5 млн рублей. Получили деньги или нет, неясно, но уголовное дело после визита возбудили.

Подозреваемый в разбое известен не только карельской полиции, но и петербургской. В 2019 году имя мужчины упоминалось среди задержанных по делу о крупном мошенничестве. Речь шла о махинациях со страховыми выплатами за якобы угнанный «Лексус». Позже полицейское следствие выяснило, что внедорожник перегнали в Узбекистан, где продали за полцены.

Двумя годами ранее хозяин этого же «Лексуса» сообщал об угоне «Тойоты Ленд Крузер 200». В биографии водителя уже есть судимость за угон.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что задержанный доставлен в отдел полиции ОМВД Гатчинского района. Сыщики из Ленобласти связались с коллегами в Карелии.

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