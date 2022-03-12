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«Маски сброшены». Рябков заявил, что Запад объявил России экономическую войну

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Страны Запада ведут против России экономическую войну. Об этом 12 марта заявил в интервью Первому каналу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сейчас с Запада маски сброшены. Сейчас идет откровенное объявление экономической войны РФ, бесстыдное спекулирование на определенных возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы», — сказал он (цитата по РИА Новости).

При этом, по словам дипломата, западные санкции не связаны со спецоперацией на Украине. «Я думаю, всё равно Вашингтон и его подручные нашли бы повод для того, чтобы всё это осуществить и воплотить», — уверен Рябков.

Представитель МИД РФ пообещал, что Москва скоро опубликует санкционные списки в отношении США. Рябков добавил, что односторонних уступок Вашингтону не будет.

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Комментарии (64)

killbeachtrash
Со стуком кладя очки на стол и говоря с "надрывом" голоса...Да и еще раз да ! "Маски сброшены ! Одежда уже почти в лохмотьях !"
zlopopik
Раньше грабили втихую, россияне должны были выказывать мазохистскую покорность. Сейчас им дали по зубам, вот и оскалились. Но кроме западных ценностей, у них, в принципе, ничего нет, так, биткоины, да зеленая энергетика.
Yaaay
Ждём заявления следующего жирафа.
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