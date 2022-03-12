«Маски сброшены». Рябков заявил, что Запад объявил России экономическую войну

Страны Запада ведут против России экономическую войну. Об этом 12 марта заявил в интервью Первому каналу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



«Сейчас с Запада маски сброшены. Сейчас идет откровенное объявление экономической войны РФ, бесстыдное спекулирование на определенных возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы», — сказал он (цитата по РИА Новости).



При этом, по словам дипломата, западные санкции не связаны со спецоперацией на Украине. «Я думаю, всё равно Вашингтон и его подручные нашли бы повод для того, чтобы всё это осуществить и воплотить», — уверен Рябков.

