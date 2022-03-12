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Абитуриенты из Донбасса смогут поступить в российские вузы без экзаменов

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Абитуриенты из ДНР и ЛНР смогут поступить в российские вузы по квотам для иностранцев, пройдя собеседование. Сдавать экзамены им не придется, сообщает 12 марта ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

«Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается. <...> В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование (сдача экзаменов не требуется)», — заявили в ведомстве.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день были ратифицированы договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с ДНР и ЛНР.

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Комментарии (29)

VKuser12508018
ну ппц опять куча наших пролетит как 14-15 году ,придут бедные дети домбаса и все бюджетные места -тю-тю.
Aspetro
Вот интересно, как их, якобы, бомбят 8 лет - так они россияне, а как в ВУЗ так сразу иностранцы. Вы там или крест снимите, или штаны оденьте.
260870021
Вот насколько я спокойна ко всему, но это перебор. Наши дети учатся, впахивают, родители платят репетирам и всё равно не всегда имеют возможность учиться. С чего бы мы пускали учиться просто так ребят оттуда? А как насчёт своих граждан поддержать в сложной ситуации?
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