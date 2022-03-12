Абитуриенты из Донбасса смогут поступить в российские вузы без экзаменов

Абитуриенты из ДНР и ЛНР смогут поступить в российские вузы по квотам для иностранцев, пройдя собеседование. Сдавать экзамены им не придется, сообщает 12 марта ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.



«Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается. <...> В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование (сдача экзаменов не требуется)», — заявили в ведомстве.

