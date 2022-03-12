Oriflame заявила, что остается в России

Шведская косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продавать свою продукцию в стране. Об этом накануне сообщила шведская газета Dagens Industri.
«Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России», — пишет издание.
По данным газеты Aftonbladet, завод компании в России насчитывает 1000 сотрудников и миллион реселлеров в виде консультантов-физлиц, которые продают товары бренда другим физлицам по принципу прямых продаж. Доля продаж компании, которая приходится на Россию, составила в 2021 году
Oriflame заявляет, что остается в России с целью поддержать своих консультантов, единственным источником дохода которых, по ее мнению, является продажа косметики.