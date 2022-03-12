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Oriflame заявила, что остается в России

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Шведская косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продавать свою продукцию в стране. Об этом накануне сообщила шведская газета Dagens Industri.

«Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России», — пишет издание.

По данным газеты Aftonbladet, завод компании в России насчитывает 1000 сотрудников и миллион реселлеров в виде консультантов-физлиц, которые продают товары бренда другим физлицам по принципу прямых продаж. Доля продаж компании, которая приходится на Россию, составила в 2021 году 16 %, или чуть более 1 млрд евро.

Oriflame заявляет, что остается в России с целью поддержать своих консультантов, единственным источником дохода которых, по ее мнению, является продажа косметики.

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Комментарии (6)

Dpa
Без помад не останемся. Только дорого все будет
Ник Приносящий Счастье
Кому каталог и пробники? М?
Главный спец по технике консервации
Хорошо, что байден запретил импорт водки. Ибо может вырасти потребление. :)
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