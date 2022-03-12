Рябков: Слова Байдена о третьей мировой войне — «попытка сыграть на нервах»

«Я обращаю внимание на то, что мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было еще, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», — сказал он в интервью Первому каналу (цитата по ТАСС ).

Также Рябков заявил, что предложения России по гарантиям безопасности, адресованные США и НАТО, уже не в силе из-за того, что «конфигурация изменилась». При этом Москва настроена восстановить диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности.



Ранее Джо Байден сообщил, что США готовы защищать «каждый дюйм стран НАТО». «Если будет хоть одно движение [со стороны России], гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», — сказал он.

