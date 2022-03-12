«Посмотрим на обломки и подумаем». Российские блогеры готовятся к «переезду»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Видеохостинг YouTube 11 марта полностью остановил монетизацию для российских пользователей. Примерно в то же время Роскомнадзор объявил, что в ближайшие дни заблокирует Instagram.

Антон Богославский, PR-менеджер Ольги Бузовой (YouTube — 1,32 млн подписчиков, Instagram — 23,3 млн)

— У Ольги популярный телеграм-канал, ссылка у нее в шапке профиля. Ещё у нее очень популярный ВК — более 1,5 млн подписчиков, ее страница одна из самых популярных страниц на платформе. Ольга крайне спокойна по этому поводу. Я думаю, что нет, [доход не упадет], она рекламирует только продукты, которые сама использует. Основной доход Ольге всегда приносило творчество, она на телевидении работает уже много лет. У нее огромное количество рекламных контрактов, которое никак не потеряется в связи с блокировкой соцсети.



Конечно, это было неожиданно, она с конца 2014 года, по-моему, ведет Instagram, это почти 10 лет (сама Бузова сообщает, что с конца 2012-го. — Прим. ред.). Многие воспринимают Instagram как фотоальбом, которым можно поделиться. При этом, естественно, ее Instagram является номер один по России и СНГ.



Сама Бузова написала прощальный пост со словами: «Сейчас пишу пост и плачу. Надеюсь, это все не правда, и мы останемся тут… Но все же… чтобы не терять меня, у меня есть мой ТГ, ссылка в шапке и сторис» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Александр Балковский, продюсер Саши Спилберг (YouTube — 6,41 млн подписчиков, Instagram — 5,1 млн)

— О чем тут можно сказать? Закрыли — это плохо. Понятно, что YouTube и другие англосаксонские площадки будут перекрыты. Дохода больше нет. У русскоязычных блогеров подписчики, которые находятся не в России, — это очень маленькая часть [аудитории]. Доход по периодам начисляется, в следующем месяце посмотрим. Думаю, там будет или ничего, или что-то близкое к нулю. Остался «ВКонтакте», может быть, Саша еще в «Дзен» пойдет, пока не решили.



Конечно, это было очевидно уже давно. Вопрос в том, когда и в какой форме всё это будет. YouTube еще не закрылся, но скоро закроют. Лично мне это было понятно уже лет пять назад, все остальные на эту тему не думали. Мне 56 лет, я опытный человек. Мои понимания сейчас в процессе реализации. Сегодня Facebook разрешил призывать к борьбе с российскими военнослужащими, значит, Instagram заблочат через какое-то короткое время, YouTube, может, попозже.

Илья Варламов (YouTube — 3,33 млн подписчиков, Instagram — 1,4 млн), разговор произошел днем 12 марта, до объявления о полном отключении монетизации

— Доход от YouTube-канала любого блогера складывается не только из монетизации, которая есть на YouTube, но из рекламных интеграций. С ними всё остановилось. Их нет, потому что рекламодатели, которые были, заморозили рекламный бюджет, и непонятно, как дальше будет. Основной доход от YouTube-канала исчез. Это [произошло] независимо от монетизации, которая тоже приносила какие-то деньги и подпросела, но это была не основная часть. Сейчас это компенсируется трафиком: неделю-две идут большие просмотры. Пока ещё [отключение монетизации] незаметно, станет заметно через там две недели.

Сейчас монетизация идет от тех, кто смотрит не из России, но появились сообщения, что будут блокировать весь российский контент. Это значит, что вне зависимости от того, какие у тебя пользователи, не получишь вообще ничего. Сейчас трудно что-то планировать: абсолютно непонятно, что будет дальше. Надо дожить до того момента, когда будет ясно, в какой реальности мы живем. Каждый день всё меняется, сервисы блокируют и закрывают. Пока мы находимся на этапе разрушения нашего прежнего мира. Потом выйдем, посмотрим на обломки и подумаем, что делать дальше.

Максим Петренчук, продюсер Миланы Тюльпановой (Instagram — 1,8 млн подписчиков) и Алексея Столярова (YouTube — 3,41 млн подписчиков, Instagram —763 тыс.)

— Мы обсуждаем эту тему уже неделю. Изначально не ждали, но готовились к худшему сценарию. Во-первых, блокировка Instagram не означает полной блокировки, сохраняется VPN. Я уверен, что многие люди будут им пользоваться. Мы помним, как Telegram блокировали в России, но это только его раскрутило. Во-вторых, сейчас разрабатываются пути через «ВКонтакте» и Telegram. Милана завела Telegram, Лёша тоже активно его качает. Мне кажется, что основной платформой для большинства развлекательных блогеров будет «ВКонтакте», а для людей более экспертных, где обучение, консалтинг, бизнес-контент, это будет Telegram.



Конца света не произошло. Большей проблемой для блогеров является, что рекламодатели ушли, а аудитории всё равно смотреть будет нечего и они побегут за своими героями, это может даже вызвать эффект дополнительной поддержки. Я общался с топовыми ребятами и агентствами, Николаем Соболевым, Димой Масленниковым, Didenok: у всех доходы упали примерно на 50 % . Как будет развиваться ситуация дальше, непонятно, но в последнее время наметилась тенденция отказа от рекламы в пользу инфопродуктов (обучение, курсы). Думаю, донаты тоже будут развиваться, хотя нас и отключили от популярных платформ, может, популярным станет платный контент по подписке.

Если говорить шире, то сейчас с рынка ушли многие развлекательные и информационные игроки: начиная от Netflix и The Village и заканчивая передачей «Вечерний Ургант» и персонажами либеральной оппозиции. Я слежу за блогерами: они все не знают, что им снимать, они в депрессии находятся из-за ситуации в мире. Они очень ведомы аудиторией, сейчас всем блогерам пишут: «Как ты можешь снимать развлекательный контент, когда такое на Украине?» Хочется сказать: «Ребята, а я тут при чем?» Блогеры не знают, что снимать, они боятся хейта, боятся, что, с одной стороны, их обвинят украинцы, с другой — боятся показаться провластными. Они в шоке от происходящего. Я считаю, что тех блогеров, кто не опустил руки и продолжил снимать, сейчас будут смотреть по принципу снижения конкуренции. Хороший контент — жизнеутверждающий, он свою дорогу явно найдет.



Дмитрий «Гоблин» Пучков (YouTube — 2,53 млн подписчиков, Instagram — 171 тыс.)

— Будучи пареньком прозорливым, я перевел всё одновременно на «Яндекс», YouTube, «ВКонтакте». Где и чего выстрелит — загадка. Никто не знает, где реклама будет работать лучше, но в трёх местах всё было сохранено еще год назад. <...> Конечно, [российские сервисы] не могут приносить такой доход, на YouTube-то всё наработано. Туда просто рекламодателей больше обращается! Чтобы столько же людей начали обращаться в «Яндекс», нужно время, сразу не получается.

<...> С моей точки зрения, никаких неожиданностей нет: это пропагандистский инструмент, который используется против нас, и только вопрос времени, когда это прекратят. На мой взгляд, [нужно посмотреть на проблему] в другой плоскости. Почему в России ничего подобного не организовано? Как только там отключают рубильник, тут начинается дикий визг, вой, беготня: «Ай, нас покарали!» Чего вы дожидаетесь, когда вас покарают, и не строите свое? Денег — как у дураков махорки, а собственные ресурсы организовать не могут. Стыдно.



Ольга Кравцова, женский голос «Кубик в кубе» (Instagram — 362 тысячи подписчиков)

— Я живу на деньги с Instagram. Снимаю квартиру, плачу за школу сына, покупаю еду, бензин, лекарства. Все расходы — с доходов от рекламы. Так последние три года. Сколько заработала в инсте — столько и трачу на жизнь. Росли доходы, рос уровень жизни.

Рекламодателей условно можно разделить на белых и серых. И, например, белые, крупные компании не будут работать на площадке, которая официально запрещена на территории России. Мне так кажется. Все, кто не очень официальный, наверное, дальше будут размещать рекламу. Но это сейчас только гадание.

Если честно, говорить и думать об этом пока не получается. Ужас от всего происходящего меня парализует и ломает. Смотрю на тех, кто уже активно переходит в ВК. И просто сижу. Когда подписчики просят дать ссылку на телеграм-канал — даю. Но что там делать — думать не получается и не хочется.



Алина Ампелонская, Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»