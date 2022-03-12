В Кронштадте «минировали» школу. Анонимке предшествовал конфликт во «ВКонтакте»

Спор в соцсетях мог привести к минированию школы в Кронштадте. Анонимку отправили от имени ученика.



Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, накануне днём специалисту Музея истории Кронштадта во «ВКонтакте» поступило сообщение о заминировании 662-й школы. Письмо пришло со страницы Александра Г. Анонимы потребовали 50 тысяч евро, иначе запустят взрывное устройство.



Сотрудница музея обратилась в полицию. Страничку заблокировали. Ранее она принадлежала петербургскому восьмикласснику. Он рассказывал полицейским, что не поладил в комментариях с другими пользователями. Они пообещали рассылать от его имени сообщения о якобы заминировании. Сам он к анонимкам непричастен.

