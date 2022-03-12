FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Второклассница спустилась с горки под колеса школьного автобуса в Ленобласти

0
Печать

Безобидное зимнее развлечение закончилось больницей для юной жительницы Ленобласти. Она каталась с горки и угодила под автобус. Об этом 12 марта сообщает 47news.

По предварительным данным, накануне днем у здания начальной школы на улице Красных Командиров в городе Волосово второклассница спускалась со снежной горки и попала под колесо автобуса «ПАЗ» для развозки учеников.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Известно, что за рулем машины был 55-летний водитель. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний