Второклассница спустилась с горки под колеса школьного автобуса в Ленобласти

Безобидное зимнее развлечение закончилось больницей для юной жительницы Ленобласти. Она каталась с горки и угодила под автобус. Об этом 12 марта сообщает 47news.



По предварительным данным, накануне днем у здания начальной школы на улице Красных Командиров в городе Волосово второклассница спускалась со снежной горки и попала под колесо автобуса «ПАЗ» для развозки учеников.



Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Известно, что за рулем машины был 55-летний водитель. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

