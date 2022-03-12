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Минобороны: Российские войска на Украине за сутки продвинулись на 21 км

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За сутки продвижение российских войск по территории Украины в ходе спецоперации составило 21 километр. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка. Продвижение за сутки составило 21 километр», — сказал он в ходе брифинга. По данным ведомства, силы ЛНР продвинулись на 6 км, а ДНР — на 9 км.

Автор: Минобороны РФ

Кроме того, российская армия вывела из строя военный аэродром в Василькове и Главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. ПВО ВКС РФ сбиты в воздухе пять беспилотников, в том числе два «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

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