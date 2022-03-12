Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Воронеже

Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже. В результате происшествия обрушилось межэтажное перекрытие и начался пожар. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные МЧС.



Информация о взрыве в доме на улице Хользунова, 88, поступила в 3:31 ночи. Из-за взрыва рухнули межэтажные перекрытия 3 и 4 этажей, произошел пожар на площади 120 кв. м . Открытое горение удалось ликвидировать к 5:13 утра.