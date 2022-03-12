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Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Воронеже

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Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже. В результате происшествия обрушилось межэтажное перекрытие и начался пожар. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные МЧС.

Информация о взрыве в доме на улице Хользунова, 88, поступила в 3:31 ночи. Из-за взрыва рухнули межэтажные перекрытия 3 и 4 этажей, произошел пожар на площади 120 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать к 5:13 утра.

Автор: Типичный Воронеж / vk.com

Из дома эвакуировали 113 человек. Для них готовят пункты временного размещения. По предварительным данным, двое погибли в квартире, где произошло обрушение.

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Комментарии (3)

274461096
Визитку Яроша уже нашли или ещё ищут?
alexadmin
Есть версия, чтоэто был не взрыв и даже не хлопок, а спецвоспламенение
AKM
Бомбят Воронеж?
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