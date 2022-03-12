В Петербурге таксист Uber выстрелил в пешехода

Таксист вышел из себя в Невском районе Петербурга. Под рукой оказалась сигнальная ракета, её он использовал как оружие.



Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, накануне днём у 12 дома на улице Бабушкина водитель Uber зацепился словом с пешеходом. Спор быстро набрал градус, таксист выстрелил из сигнальной ракеты в оппонента.



53-летнего мужчину с ранением скулы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализировали в НИИ Джанелидзе.



44-летнего агрессора задержали. У него изъяли пусковое устройство «Сигнал охотника».

