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В Петербурге таксист Uber выстрелил в пешехода

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Таксист вышел из себя в Невском районе Петербурга. Под рукой оказалась сигнальная ракета, её он использовал как оружие.

Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, накануне днём у 12 дома на улице Бабушкина водитель Uber зацепился словом с пешеходом. Спор быстро набрал градус, таксист выстрелил из сигнальной ракеты в оппонента.

53-летнего мужчину с ранением скулы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

44-летнего агрессора задержали. У него изъяли пусковое устройство «Сигнал охотника».

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Комментарии (2)

812
и как всегда, виноват стрелявший, а не тот кто в больничке. а это точно?
VKuser97497773
Ну вот. Зачем стрелять, когда можно было просто переехать...
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