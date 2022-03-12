Весна всё же дошла до Петербурга. В субботу будет без осадков и до +5

По данным Северо-Западного УГМС, 12 марта в Северной столице ожидается +3…+5 градусов. Ветер западный, северо-западный, утром на дорогах возможна гололедица.



«Сегодня метеорологические условия будет формировать восточная периферия антициклона. При переменной облачности обойдётся без осадков, и солнечные лучи смогут лучше, чем накануне, прогреть воздушные массы», — прогнозирует Центр «ФОБОС».



К ночи может похолодать до -4, но днем в воскресенье воздух прогреется до +6. «Яндекс» сообщает, что такая непостоянная погода продержится до конца марта.

