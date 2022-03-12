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Сайт петербургского издания «Бумага» заблокирован

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры в ночь на 12 марта заблокировал сайт петербургского издания «Бумага». Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

«Бумага» не получала уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры о ситуации», — заявили журналисты.

РКН считает, что на сайте издания была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация. <…> В частности, информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины». Такие сведения, по данным официальных источников и Минобороны, «формируют у людей панические настроения, создают предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», уверены в надзорном ведомстве.

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«Бумага» обещает, что продолжит свою работу. Однако сейчас доступ к сайту ограничен. Просто так туда не зайти.

«Бумага» — российское интернет-СМИ, основанное в 2012 году. Редакция находится в Санкт-Петербурге. Издание освещает как новости города, так и крупные события федерального масштаба.

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Комментарии (11)

260606060
Операция настолько успешна, что уже весь мир над нами смеется, а "успехи" скоро попадут во все учебники истории и экономики.
Venik
А если бы написали "военная операция", то все были бы спокойны, никаких панических настроений.) они там бредят?
260567431
Ну и ну, не знал, что есть такой. Спасибо.
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