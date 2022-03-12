Сайт петербургского издания «Бумага» заблокирован

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры в ночь на 12 марта заблокировал сайт петербургского издания «Бумага». Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.
«Бумага» не получала уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры о ситуации», — заявили журналисты.
РКН считает, что на сайте издания была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация. <…> В частности, информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины». Такие сведения, по данным официальных источников и Минобороны, «формируют у людей панические настроения, создают предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», уверены в надзорном ведомстве.
«Бумага» обещает, что продолжит свою работу. Однако сейчас доступ к сайту ограничен. Просто так туда не зайти.