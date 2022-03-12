FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Американцам разрешат помогать населению ДНР и ЛНР, в том числе с построением демократии

1
Печать

США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную помощь Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Генеральной лицензией американцам разрешат поддерживать гуманитарные усилия в ЛНР и ДНР, включая экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию распространения коронавируса, а также официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.

По информации Минфина, лицензия также будет включать «действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Они им Свидетелей Иегова пришлют...а те скажут-А нехотите ли вы поговорить о Боге?!...а те им -да иди ты ...туда...а те -Ну возьмите хотя бы брошюрку...
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний