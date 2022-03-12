Американцам разрешат помогать населению ДНР и ЛНР, в том числе с построением демократии

США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную помощь Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Генеральной лицензией американцам разрешат поддерживать гуманитарные усилия в ЛНР и ДНР, включая экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию распространения коронавируса, а также официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.
По информации Минфина, лицензия также будет включать «действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов».