Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.
YouTube заявил, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством, сообщают РИА Новости. Также YouTube удалит контент о спецоперации на Украине, нарушающий его политику. Кроме того, будут приосткановлены все способы монетизации на платформе YouTube в России.
Роскомнадзор рассказал, когда заблокирует Instagram.
— Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода.
Еврокомиссия намерена предложить запрет импорта из РФ ключевых товаров черной металлургии и рассмотреть запрет инвестиций в энергосектор РФ, заявила Урсула фон дер Ляйен.
Аккаунт правительства России в Instagram тоже закрылся. У кабмина остаются Telegram-канал и группа во «ВКонтакте».
За последний час приостановить деятельность в России решили еще несколько компаний, в их числе American Tobacco, которой принадлежат бренды сигарет Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans, а также «Ситимобил».
Мы продолжаем вести хроники российско-украинского конфликта и собирать реакции мира на эти события. Вот что случилось в пятницу, 11 марта:
- платформа Meta (ей принадлежат Facebook и Instagram) разрешила пользователям публиковать призывы к насилию по отношению к российским военным, участвующим в спецоперации на Украине;
- в ответ на это Роскомнадзор и Генпрокуратура решили ограничить доступ к Instagram в РФ, а российские чиновники и министерства поспешили удалить свои инста-аккаунты;
- Генпрокуратура также вызвалась проверить права работников компаний, объявивших о приостановке деятельности в России из-за спецоперации;
- Росавиация продлила запрет на работу аэропортов юга России до 20 марта;
- Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве. Президенты обсудили конфликт на Украине и пришли к выводу, что санкции должны пойти на пользу странам;
- РФ передаст республикам Донбасса средства ПВО. Путин также одобрил участие в спецоперации добровольцев с Ближнего Востока;
- Белый дом объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и членов Госдумы, а также запрет на поставку в Россию долларовых банкнот.
Подробности обо всем этом и многом другом ищите в этой онлайн-трансляции.