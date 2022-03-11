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США запрещают импорт икры, водки и бриллиантов из России

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США вводят запрет на импорт икры, водки, других алкогольных напитков, бриллиантов и других предметов роскоши из России. Об этом 11 марта заявил президент Джо Байден.

Он подчеркнул, что США и его союзники по НАТО собираются выйти «из режима нормальных торговых отношений с РФ». Будет подписан указ о запрете инвестиций в любой сектор экономики России.

Байден также добавил, что Штаты продолжают поставки оружия на Украину, включая противотанковые и зенитные средства. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Америка не собирается отправлять на Украину войска.

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Комментарии (15)

q876rt
Клоунада продолжается.
AGP
С выдумкой у "сонного Джо" порядок, несмотря на Альцгеймер: вон, Борель уже выдохся, а этот ковбой 🤠 ещё фонтанирует⛲ идеями.
Gudd-Head
А балалайки?
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