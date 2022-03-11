США запрещают импорт икры, водки и бриллиантов из России

США вводят запрет на импорт икры, водки, других алкогольных напитков, бриллиантов и других предметов роскоши из России. Об этом 11 марта заявил президент Джо Байден.



Он подчеркнул, что США и его союзники по НАТО собираются выйти «из режима нормальных торговых отношений с РФ». Будет подписан указ о запрете инвестиций в любой сектор экономики России.

Байден также добавил, что Штаты продолжают поставки оружия на Украину, включая противотанковые и зенитные средства. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Америка не собирается отправлять на Украину войска.