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10 дел по статье о дискредитации армии России поступило в петербургские суды за две недели спецоперации

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10 дел об административных правонарушениях по статье о публичных действиях, дискредитирующих использование Вооруженных сил РФ поступило в суды Петербурга с 25 февраля. Об этом 11 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Шесть дел уже рассмотрены, самый большой полученный штраф — 40 тысяч рублей.

Также объединенная пресс-служба судов Петербурга посчитала, сколько административных дел об участии в несанкционированных мероприятиях поступило для рассмотрения. С 25 февраля суды приняли 3784 дела, рассмотрено — 3062. По итогам было вынесено 748 решений об аресте и 2098 — о штрафе. 81 участника акций наказали обязательными работами. 125 дел прекращено, 259 — возвращено, 410 — отложено.

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