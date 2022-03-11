Два наркодельца из Ленобласти получили 23 года колонии на двоих. Старшему припомнили поддельный паспорт

В Ленобласти суд вынес приговор двоим обвиняемым в создании нарколаборатории во Всеволожском районе. Об этом 11 марта сообщает 47news.



«Химиков» задержали в марте 2020 года у заправки на Колтушском шоссе при попытке передать «клад» курьеру для дальнейшей реализации запрещенных веществ с помощью тайников-закладок.



По версии следствия, лабораторию обустроили в арендованном доме в Воейково. Там правоохранители обнаружили специальное оборудование, реактивы, больше 13 кг готовых наркотиков и 26 кг жидкости с растворенным в ней веществом. Установлено, что старший из обвиняемых приобретал ингредиенты, используя фальшивый паспорт.

