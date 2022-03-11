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Два наркодельца из Ленобласти получили 23 года колонии на двоих. Старшему припомнили поддельный паспорт

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В Ленобласти суд вынес приговор двоим обвиняемым в создании нарколаборатории во Всеволожском районе. Об этом 11 марта сообщает 47news.

«Химиков» задержали в марте 2020 года у заправки на Колтушском шоссе при попытке передать «клад» курьеру для дальнейшей реализации запрещенных веществ с помощью тайников-закладок.

По версии следствия, лабораторию обустроили в арендованном доме в Воейково. Там правоохранители обнаружили специальное оборудование, реактивы, больше 13 кг готовых наркотиков и 26 кг жидкости с растворенным в ней веществом. Установлено, что старший из обвиняемых приобретал ингредиенты, используя фальшивый паспорт.

Суд приговорил 29-летнего петербуржца к 15 годам колонии строгого режима за незаконное производство особо крупной партии наркотиков. 35-летнему жителю Ленобласти вменили ту же статью, добавив эпизоды с особо крупной партией и использование поддельных документов, он получил 18 лет колонии строгого режима.

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