FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Петербургские дороги «забиты» на 8 баллов, краснее всего — в центре

1
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Ближе к шести часам вечера пробки в Петербурге доросли до 8 баллов. Это уже не такое редкое явление для вечернего часа пик, как было в феврале, но все еще на 1 балл больше обычного.

Наиболее напряженное движение наблюдается в центре Петербурга и на Петроградской стороне. В плотном заторе стоят Невский путепровод, Ивановская и Народная улицы. Необычно плотная пробка собралась на улице Седова, она тянется на 4,5 километра от улицы Книпович до Ивановской улицы. На юге КАД затруднен проезд из-за дорожных работ в районе Обухово, внутреннее кольцо там встало от Мурманского шоссе.

По прогнозу аналитиков «Яндекс.Пробок», в ближайший час пробки начнут снижаться и к восьми часам вечера достигнут 4 баллов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

JTprof
Нужно бооольше муравейников и эмигрантов из регионов
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний