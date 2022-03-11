Петербургские дороги «забиты» на 8 баллов, краснее всего — в центре

Ближе к шести часам вечера пробки в Петербурге доросли до 8 баллов. Это уже не такое редкое явление для вечернего часа пик, как было в феврале, но все еще на 1 балл больше обычного.

Наиболее напряженное движение наблюдается в центре Петербурга и на Петроградской стороне. В плотном заторе стоят Невский путепровод, Ивановская и Народная улицы. Необычно плотная пробка собралась на улице Седова, она тянется на 4,5 километра от улицы Книпович до Ивановской улицы. На юге КАД затруднен проезд из-за дорожных работ в районе Обухово, внутреннее кольцо там встало от Мурманского шоссе.