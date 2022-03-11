Петербург получит 8,3 млрд «федеральных» рублей на строительство школ

Федеральный центр даст Петербургу в качестве софинансирования 8,3 млрд рублей на строительство 27 школ. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Смольного



Средства Москва выделит по итогам отбора заявок. В 2021 году Минпросвещения одобрило Петербургу предоставление субсидий для строительства 16 школ, в 2022 году — еще 11 учебных заведений.



Средства город получит в период с 2022 по 2029 год. Предполагается, что 27 школ создадут 26,8 тысяч новых учебных мест. Пять заведений планируется создать с использованием механизма государственно-частного партнерства.

