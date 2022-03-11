FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
120.38р132.96р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Охранника тюремной больницы отправили в колонию за ДТП с тремя погибшими на Таллинском шоссе

8
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил смертельное ДТП на «встречке» осенью 2018 года. В столкнувшейся с его «Тойотой» машине погибли трое.

Авария произошла в четвертом часу ночи 24 октября 2018 года на Таллинском шоссе. Подсудимый, являясь сотрудником отдела охраны тюремной больницы имени Гааза, следовал на технически исправной Toyota Corolla от улицы Красных Зорь к проспекту Маршала Жукова, в нарушение ПДД выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении Hyundai Solaris, сообщает 11 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Первоначально сообщалось, что на «встречку» выехал «Солярис».

В результате ДТП водитель и два пассажира «Хёндэ» получили тяжелые травмы. Все трое скончались на месте от тупых сочетанных травм тела.

ПоделитьсяПоделиться

Водитель «Тойоты» свою вину не признал. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года и 10 месяцев. Также с мужчины в пользу потерпевшей взыскали 1 миллион рублей компенсации морального вреда и 100 тысяч рублей за процессуальные издержки.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

267086865
Странно, Ефремову дали 8 лет за дтп с одним смертельным исходом (вину признал), а тут 5 лет за три смерти плюс несознака.
AlBerkut
Королла и солярис вроде как в одном классе, при этом в королле жив, а в солярисе аж 3 жмура...
Реклама ремней безопасности? 🤔
В солярисе сколько из этих троих были пристёгнуты?
SlawaPiter
...и на "общак" его голубка.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний