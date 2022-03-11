Охранника тюремной больницы отправили в колонию за ДТП с тремя погибшими на Таллинском шоссе

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил смертельное ДТП на «встречке» осенью 2018 года. В столкнувшейся с его «Тойотой» машине погибли трое.

Авария произошла в четвертом часу ночи 24 октября 2018 года на Таллинском шоссе. Подсудимый, являясь сотрудником отдела охраны тюремной больницы имени Гааза, следовал на технически исправной Toyota Corolla от улицы Красных Зорь к проспекту Маршала Жукова, в нарушение ПДД выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении Hyundai Solaris, сообщает 11 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Первоначально сообщалось, что на «встречку» выехал «Солярис».