Благотворительный сектор просит помощи у российских IT-компаний

Благотворительный сектор в России нуждается в помощи крупных отечественных IT-компаний. Речь идет о поддержке, которая может оказаться крайне важной, но вряд ли потребует масштабных затрат. Об этом рассказали порталу «Милосердие.ру» представители НКО.

В частности, некоммерческие организации нуждаются в помощи в обновлении компьютерной техники — не все НКО в состоянии приобрести ее сами. Например, им можно пожертвовать бывшие в употреблении компьютеры, которые компании списывают. В благотворительном секторе отмечают, что потребность в компьютерах, принтерах и прочей офисной технике у НКО всегда была высока. В нынешней ситуации с повышением цен этот вопрос станет ещё более актуальным.



Также требуется: переделка инструментов для пожертвования в связи с санкциями; бесплатный доступ к инструментам, которые могут заменить распространенные сейчас зарубежные программы для видеоконференций, хранения данных, проектной работы и другие; техподдержка сайтов НКО; расширение грантовых программ для благотворительных организаций и многое другое.

«Многие НКО сейчас получают поддержку от системы «Яндекс». Их социальный проект «Помощь рядом» позволяет благотворительным организациям получить грант на размещение социальной рекламы в рекламной сети «Яндекс». Чтобы получить грант, нужно подать заявку и пройти верификацию у партнеров. НКО может получить фиксированную сумму на размещение рекламы в месяц до 150 000 рублей. При этом в правилах социальной рекламы прописаны и ограничения. НКО не могут рекламировать адресные сборы на своих подопечных — в соцрекламе благотворительности запрещены призывы о помощи конкретным лицам, сбор для них средств и т. д. Но сейчас адресная помощь — одно из главных направлений работы НКО. И нам важно закрывать эти нужды подопечных. Если открыть возможность верифицированным НКО рекламировать адресные сборы, то реклама будет работать более эффективно», — говорит редактор соцсетей портала «Милосердие.ру» Светлана Цветкова.

