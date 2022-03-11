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Скончался автор сценария «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

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В Москве на 84-м году жизни скончался Рустам Ибрагимбеков — писатель, кинодраматург и режиссер, автор сценариев таких картин, как «Белое солнце пустыни» (совместно с Валентином Ежовым), «Храни меня, мой талисман», «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник» (оба — совместно с Никитой Михалковым). Об этом сообщило РИА «Новости» 11 марта со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана. В сообщении в инстаграме организации сказано, что он ушел после долгой болезни.

Ибрагимбеков за свой долгий творческий путь получил множество наград — был лауреатом Государственных премий СССР, России и Азербайджана, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Дружбы и премии «Ника». На его счету — сценарии более чем к 40 художественным и телевизионным фильмам.

Информация о дате и месте похорон появится позднее.

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