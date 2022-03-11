В России создали сайт для сбора контента в поддержку спецоперации на Украине

Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента. Сайт «Zа нами правда!» будет аккумулировать картинки, видеоролики, стихи, песни и слоганы.



Разместить свое творчество на сайте может любой желающий. Среди рубрик для контента — победа в информационной войне, противодействие санкциям и протесту. Лучшие обещают отметить подарками и сувенирами.



Помимо самого контента на сайте есть раздел «антифейки» и варианты оформления мерча с буквой Z.



Специальная военная операция началась 24 февраля по приказу Владимира Путина, рано утром президент выступил со специальным обращением к россиянам, в котором заявил, что намерен «стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Вслед за этим ряд стран наложили экономические санкции на российских чиновников, политиков и некоторые российские компании, а некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка. Мы продолжаем следить за ситуацией в режиме онлайн.

