FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
120.38р132.96р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В России создали сайт для сбора контента в поддержку спецоперации на Украине

2
Печать

Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента. Сайт «Zа нами правда!» будет аккумулировать картинки, видеоролики, стихи, песни и слоганы.

Разместить свое творчество на сайте может любой желающий. Среди рубрик для контента — победа в информационной войне, противодействие санкциям и протесту. Лучшие обещают отметить подарками и сувенирами.

Помимо самого контента на сайте есть раздел «антифейки» и варианты оформления мерча с буквой Z.

Специальная военная операция началась 24 февраля по приказу Владимира Путина, рано утром президент выступил со специальным обращением к россиянам, в котором заявил, что намерен «стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Вслед за этим ряд стран наложили экономические санкции на российских чиновников, политиков и некоторые российские компании, а некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка. Мы продолжаем следить за ситуацией в режиме онлайн.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Главный спец по технике консервации
А чем "зделано у нас" и рукзперт не устраивают?
Gudd-Head
И даже комменты не закрыли?)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний