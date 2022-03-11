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Олимпиаду по оказанию первой помощи пообещали сделать новой визитной карточкой Петербурга

Петербург начал подготовку к проведению первой в стране олимпиады по оказанию первой помощи. Она станет еще одной визитной карточкой города на Неве, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

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Как чиновник рассказал на своей странице «ВКонтакте» 11 марта, в олимпиаде примут участие профессионалы, имеющие подготовку по оказанию первой помощи в чрезвычайных обстоятельствах и при проведении аварийно-спасательных работ, и команды от образовательных организаций и общественных движений. Олимпиада такого масштаба в России будет проводиться впервые.

«Убежден, что она станет еще одной визитной карточкой Петербурга в его стремлении быть зоной комфорта и безопасности для жителей и гостей города», — надеется Эргашев.

Отборочные туры пройдут до конца мая. А финал проведут 7–8 июня.

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Комментарии (2)

bobolan
где они берут этих специалистов - в скорцово-степанова
allyouneedislove
вялые паруса - вот визитная карточка - то ковид есть и собираться толпами нельзя, то вялые паруса наступают - и сразу можно и толпиться и без масок и без соблюдения соц.дистанции.... так было в 2021-м году...
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