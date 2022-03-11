Олимпиаду по оказанию первой помощи пообещали сделать новой визитной карточкой Петербурга

Как чиновник рассказал на своей странице «ВКонтакте» 11 марта, в олимпиаде примут участие профессионалы, имеющие подготовку по оказанию первой помощи в чрезвычайных обстоятельствах и при проведении аварийно-спасательных работ, и команды от образовательных организаций и общественных движений. Олимпиада такого масштаба в России будет проводиться впервые.

«Убежден, что она станет еще одной визитной карточкой Петербурга в его стремлении быть зоной комфорта и безопасности для жителей и гостей города», — надеется Эргашев.