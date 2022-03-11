Налобный фонарь или кухонный комбайн: что еще можно успеть купить со скидкой на «АлиЭкспресс»

Онлайн-шопинг — отличный вариант сэкономить Фото: depositphotos.com Поделиться Поделиться







Многие полезные в быту товары до сих пор можно купить на распродаже — если заглянуть на сайт AliExpress. Успевайте, пока скидки еще действуют!

Мини-проектор для домашнего кинотеатра

Пока весна не разгулялась настолько, что вечерами дома не усидеть, можно пересмотреть целую кучу фильмов. Необязательно ждать премьер в кинотеатрах — откройте свой зал прямо в гостиной! А поможет в этом портативный мини-проектор на платформе Android 9.0 с ЖК-дисплеем и поддержкой 4K. Его легко переносить и использовать для разных целей, будь то просмотр фильмов там, где удобно, или презентация в офисе. Можно выводить проекцию экрана с мобильных телефонов, телевизоров и компьютеров.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Отзывы:

«С завода поставляется в двух коробках — картонной и белой с полиграфией. Всё продумано до мелочей, внутри матрас из пупырки. Вскрываешь белую коробку, потянув за язычок, и ощущение, что открываешь какой-то супердорогой девайс. До этого у меня был опыт с двумя китайскими проекторами, но этот просто топ. Внешний вид, дизайн, характеристики — всё на высшем уровне! Шумит в меру. Работает без тормозов, ему бы световой поток побольше, но есть в линейке этого производителя более дорогие модели с лучшими характеристиками. А этот малыш будет жить у нас и, надеюсь, долго радовать». Ударный гайковерт

Мощный ударный гайковерт Bosch — инструмент мечты для каждого «мужика с руками из плеч». Он пригодится в строительстве, ремонте и самостоятельном шиномонтаже. Гайковерт имеет максимальный крутящий момент до 400 нм. Девайс очень прочный и долговечный, он автоматически останавливает болты при ослаблении, чтобы предотвратить падение гаек. А эффективное рассеивание тепла обеспечит бесперебойную работу.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Отзывы:

«Отличный гайковерт, крутит хорошо. Качество на высоте. Тот же Bosch, что и в любом магазине. Крутит на ура, для ремонта авто самое то».

«Хороший гайковерт, сделан качественно. Пришел в обычной картонной коробке, завернутый в пупырку. На сайте Bosch зарегистрировался. Испытывать особо негде, колесные гайки кроссовера откручивает легко, для этого в основном и брал. Из минусов: нет регулировки усилия. В общем, рекомендую!» Набор гаечных ключей и головок

Набор гаечных ключей и головок WORKPRO 35–164 с универсальным соединительным адаптером пригодится для ремонта автомобиля и поможет сэкономить на поездках в сервис — если, конечно, вы знаете, что делать. Набор содержит все самые необходимые и популярные инструменты, а хранятся они в удобном кейсе с креплениями, так что ничего не перемешается и не потеряется.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Отзывы:

«Качество на первый взгляд хорошее! Отличный кейс, трещотки все работают. В общем, будем испытывать!»

«Спасибо большое, товар в точности как на фото! Пришел довольно быстро. Приятно иметь дело с таким магазином».

«Отличное качество! Набор соответствует описанию, в магазине действуют акции и промокоды! Рекомендую!» Налобный фонарь

Индукционный налобный фонарь выручит вас в самых разных случаях, например во время того же ремонта авто в темноте или работы с мелкими деталями при недостатке света. Фонарик имеет встроенный аккумулятор, USB-зарядку, пять режимов освещения и сенсорный выключатель. В комплекте идут силиконовый ремешок и зарядный кабель.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Отзывы:

«Фонарь пришел в небольшой коробочке, которая была упакована в транспортный пакет. Всё работает. По два режима яркости на каждый тип светодиодов плюс управление жестами. Всё устраивает. Пучок светит в направлении взгляда. Позже проверю, как с ним работать в тесных местах. Свет холодный, бело-синий».

«Фонарик — класс. Освещает большую площадь и светит ярко».

«Шикарный удобный фонарь, работать с авто очень удобно. На улице в темноте отлично светит, а самое главное — не замечаешь его присутствия на голове, можно активно двигаться, и он не сползает». Автомобильный воздушный компрессор

Воздушный компрессор Baseus пригодится для накачивания шин у автомобиля, мотоцикла и велосипеда, надувания каяков, мячей и матрасов. Есть встроенный светодиодный светильник — и никаких проводов! Простой и удобный в использовании, компрессор выручит в самых сложных ситуациях.

Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Отзывы:

«Отличный насос для «чайников»! Компактный, шнур питания — USB, что тоже удобно, можно брать с собой куда угодно. Один минус — инструкция на английском и на китайском».

«Baseus, как всегда, на высоте! В работе уже тоже проверил, всё классно работает!»

«Вещь замечательная. Для подкачки колес — бомба. А для велосипеда — вообще кайф. Накачивает быстро. Рекомендую к покупке. Baseus всегда делали и делают классные вещи за относительно небольшие деньги». Кухонный комбайн

Профессиональный блендер со множеством программ и цифровым сенсорным экраном справится с любой кулинарной задачей — раздавит лед, приготовит молочный коктейль, смузи или суп-пюре, выжмет сок и даже сделает муку из зерен. Плюсы прибора — закаленные японские лезвия из нержавеющей стали, безопасная и небьющаяся банка объемом 2 л, легкая чистка и малошумная работа. Узнать цену

Нажмите на фото, чтобы перейти на страницу товара

Отзывы:

«Для смузи отлично, мелет как положено, всё целое, запах выветрится за 5 минут, кувшин — пластик. Перемолола замороженные бананы и клубнику — отличное мороженое получилось».

«Пришел блендер в целости и сохранности, всё работает безупречно, мощь блендера — это что-то, просто класс! Всем рекомендую».

«Собран монументально и качественно. Напоминает то давнее советское качество. Сразу же пустил в работу. Накидал подмороженного кальмара и сделал из него фарш. Продавец приложил дополнительный нож и специнструмент для его замены. Рекомендую».