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«Не выходи из комнаты». Посмотрите, как байкальский ветер, из-за которого крыши привязывают к земле, сдувает человека

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Байкальский ветер сарма насколько силён, что сдувает стоящего на льду человека. Впечатляющее видео опубликовала местная жительница Мария в Instagram.

«Байкальский ветер сарма. Вчера порывы достигали 32 м/c. Нас сносило, и просто делать шаги при таких порывах было очень сложно: если вовремя не зацепиться за снег, остановится невозможно», — рассказывает девушка.

Сарма — типичный для Байкала шквалистый ветер, своё имя получил по названию реки Сармы, впадающей в Малое море. Он возникает, когда холодный арктический воздух с Приленского плато проникает в узкую долину Сармы. На выходе из этой природной аэродинамической трубы он достигает ураганной скорости в 40, а иногда и в 60 м/c. Он способен вырывать деревья с корнем, сбрасывать домашний скот с берега в море, переворачивать суда, срывать крыши с домов. Жителям посёлка Сарма приходится привязывать крыши домов к земле.

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Комментарии (6)

DEMOMON
"сдувает стоящего на люду человека"
А точно на люду? Может на людях?
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