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Генпрокуратура РФ заблокировала сайт движения «Голос»*

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Сайт движения в защиту прав избирателей «Голос»* (признан Минюстом НКО-иноагентом) заблокирован на территории России по требованию Генпрокуратуры РФ, следует из информации на сайте Роскомнадзора. На это 11 марта обратил телеграм-канал «ЧТД».

Фото: скриншот с сайта Роскомнадзора
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Судя по сайту РКН, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту 9 марта. Корреспондент «Фонтанки» обратил внимание, что на некоторых устройствах портал еще открывается.

На сайте объединения никакой информации о блокировке нет. В конце февраля «Голос»* опубликовал заявление против проведения спецоперации на Украине.

*Движение «Голос» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом.

Фото: скриншот с сайта Роскомнадзора

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Комментарии (1)

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RuTracker не пора уже разблокировать лучше, чтоб хоть было чем заниматься.
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