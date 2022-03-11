Генпрокуратура РФ заблокировала сайт движения «Голос»*

Сайт движения в защиту прав избирателей «Голос»* (признан Минюстом НКО-иноагентом) заблокирован на территории России по требованию Генпрокуратуры РФ, следует из информации на сайте Роскомнадзора. На это 11 марта обратил телеграм-канал «ЧТД».
Судя по сайту РКН, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту 9 марта. Корреспондент «Фонтанки» обратил внимание, что на некоторых устройствах портал еще открывается.
На сайте объединения никакой информации о блокировке нет. В конце февраля «Голос»* опубликовал заявление против проведения спецоперации на Украине.
*Движение «Голос» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом.