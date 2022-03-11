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«Логан» с номерами Ленобласти улетел в дерево в Псковской области. Пассажирка разбила голову

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Автомобиль из Ленинградской области попал в серьезное ДТП в соседнем регионе. В Невельском районе Псковской области 11 марта водитель легковой машины не удержался на проезжей части, и его пассажирку пришлось госпитализировать.

Авария произошла на дороге от деревни Опухлики в сторону деревни Спас, сообщает «Псковское агентство информации». Автомобиль Renault Logan съехал в кювет и врезался в дерево. Причиной мог стать гололед, отмечает издание.

В результате аварии пострадала пассажирка «Рено». По предварительным данным, она получила черепно-мозговую травму. На фото с места ДТП видно, что машина влетела в сосну как раз пассажирской стороной. Номера у автомобиля — 47-го региона.

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