Обгон закончился смертельной встречей двух «Рено» на «Южном полукольце»

В 19:15 на 74-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 35-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Петербурге, на автомобиле Renault Laguna пошел на обгон. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с ехавшим там Renault Logan под управлением 47-летнего петербуржца. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 марта.

За минувшие сутки, 10 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошло 465 ДТП. Одно из них было смертельным: две легковые машины столкнулись на «встречке» в Гатчинском районе. В нем погиб один из водителей, и еще четыре человека оказались в больнице.

В результате аварии водитель «Логана» погиб на месте. Его 11-летний пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии. Тяжело пострадали и двое пассажиров «Лагуны»: граждане Узбекистана в возрасте 22 лет и 31 года. У водителя же — травмы средней тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Еще одно серьезное ДТП случилось в Волховском районе. В 15:35 у дома 6 по улице Суворова в Новой Ладоге 64-летний местный житель на автомобиле Ford Focus сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате потерпевшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. В Петербурге в ДТП тоже пострадала девочка-подросток, она угодила под колеса маршрутки на Лабораторном проспекте.

Всего, по данным УГИБДД, за минувшие сутки в Петербурге произошло 381 ДТП, из которых восемь были с пострадавшими. Травмы в них получили шестеро взрослых и двое детей. В Ленобласти зафиксировали 84 ДТП. Пострадавшие и погибший были только в двух.