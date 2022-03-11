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Колонизация Луны может усложниться: в почве нашли опасность

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Российские учёные выяснили, что лунный грунт представляет опасность для человека, и это надо учитывать при полётах на Луну и её колонизации, рассказали РИА Новости 11 марта в пресс-службе Сеченовского университета.

Элементы, содержащиеся в лунном грунте, способны вызвать раздражение дыхательных путей и кожи, поражать почки, печень и центральную нервную систему. К такому выводу пришли исследователи из Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова, изучив химический состав почвы, взятой в четырёх разных областях спутника.

«Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных в случае длительного контакта оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы», — отметил доктор медицинских наук профессор Сеченовского университета Иван Иванов.

По его словам, полученные данные наряду с другими экстремальными факторами важно учитывать при колонизации Луны. Необходимо будет определить пороговые значения загрязнения и разработать методы обеззараживания для персонала и техники.

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Комментарии (18)

Контрабанда
А что уже участки на Луне раздают? на Госуслугах можно застолбить?
ShkVAl
Вот только разработаем методику вывоза мусора, уборки снега и сразу постоим города на Луне. Но не ранее.
ЧижПыж
Пускай на эту тему парятся тупые американцы.
А мы дождемся обустройства Луны, а потом: цап-царап, начнем раздачу лунатикам российских паспортов. Далее - по отработанной схеме.
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