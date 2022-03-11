Колонизация Луны может усложниться: в почве нашли опасность

Российские учёные выяснили, что лунный грунт представляет опасность для человека, и это надо учитывать при полётах на Луну и её колонизации, рассказали РИА Новости 11 марта в пресс-службе Сеченовского университета.



Элементы, содержащиеся в лунном грунте, способны вызвать раздражение дыхательных путей и кожи, поражать почки, печень и центральную нервную систему. К такому выводу пришли исследователи из Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова, изучив химический состав почвы, взятой в четырёх разных областях спутника.

