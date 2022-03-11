Колонизация Луны может усложниться: в почве нашли опасность

Российские учёные выяснили, что лунный грунт представляет опасность для человека, и это надо учитывать при полётах на Луну и её колонизации, рассказали РИА Новости 11 марта в пресс-службе Сеченовского университета.
Элементы, содержащиеся в лунном грунте, способны вызвать раздражение дыхательных путей и кожи, поражать почки, печень и центральную нервную систему. К такому выводу пришли исследователи из Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова, изучив химический состав почвы, взятой в четырёх разных областях спутника.
«Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных в случае длительного контакта оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы», — отметил доктор медицинских наук профессор Сеченовского университета Иван Иванов.
По его словам, полученные данные наряду с другими экстремальными факторами важно учитывать при колонизации Луны. Необходимо будет определить пороговые значения загрязнения и разработать методы обеззараживания для персонала и техники.