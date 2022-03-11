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Обаятельная, но больная петербурженка вытянула из интернет-возлюбленного 330 тысяч, а потом и вовсе оказалась мужчиной

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Полиция совместно с МВД сломала дверь в квартиру, где находился компьютер, с которого жителя Петрозаводска разводили на деньги на лекарства. И выяснили, что очаровательная петербурженка — это местный мужчина средних лет.

В полицию житель Петрозаводска, который стал жертвой IT-мошенничества, обратился несколько недель назад, сообщает 11 марта официальный представитель МВД Ирина Волк. Она рассказала, что в конце прошлого года в одной из социальных сетей мужчина познакомился с девушкой, которая сообщила ему, что живет в Петербурге. Они переписывались ежедневно несколько недель, и респондентка начала обращаться к нему за финансовой помощью — у нее то заканчивались деньги на телефоне, то не хватало на лекарства.

Таким образом, он перевел петербурженке 330 тысяч рублей. Однако в очной встрече она ему все отказывала, якобы из-за загруженности на работе, а потом и вовсе заблокировала мужчине доступ на свою страницу.

Житель Петрозаводска понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

УМВД России по городу Петрозаводску возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что в роли обаятельной незнакомки выступал 32-летний житель Петрозаводска.

На видео МВД РФ видно, как с помощью топора ломали дверь в его квартиру. Мужчину задержали.

пресс-служба МВД РФ

«В ходе обыска в его квартире изъяты компьютерная техника, банковские и сим-карты, телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Волк.

По версии следствия, задержанный мог быть причастен к аналогичному обману жителей Карелии, Мурманской области и Подмосковья.

Пока жителя Петрозаводска отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (9)

PauG
Случайно как-то я зашел на твою страницу
И стал разглядывать твои фоты не спеша
И вдруг душе моей запели птицы-синицы
Я смотрел на тебя и думал ну как же ты хороша.

И как же я сумел так влюбиться
Ведь сердце стучится теперь и стучится и не унимается
Я схватил телефон, я позвонил друзьям из милиции
И попросил найдите мне её, где она живет и чем она занимается.

Они сказали мне: щас все дела бросим и займемся твоим вопросом
Что ни сделаешь ради денег или ради хорошего парня
Через два дня они нашли тебя, ты оказалась Николаем Афанасьевичем 37 лет
Работающим в хлебопекарне
ЧижПыж
В.С. Высоцкий "Формулировка" (фрагмент)

Эх, был бы зал, я б речь сказал:
"Товарищи родные!
Зачем пенять, ведь вы меня
Кормили и поили!
Мне каждый деньги отдавал
Без слез, угроз и крови.
Огромное спасибо вам
За все на добром слове!"
И этот зал мне б хлопать стал,
И я б, прервав рыданья,
Им тихим голосом сказал:
"Спасибо за вниманье!"
Ну правда ведь неправда ведь
Что я - грабитель ловкий?
Как людям мне в глаза глядеть
С такой формулировкой?!
Великолепный Питер
Ну теперь он станет женщиной и, действительно, больной. Признаться, думал, что таких лохов уже не осталось, нет, жив курилка!
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