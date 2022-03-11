Обаятельная, но больная петербурженка вытянула из интернет-возлюбленного 330 тысяч, а потом и вовсе оказалась мужчиной

Полиция совместно с МВД сломала дверь в квартиру, где находился компьютер, с которого жителя Петрозаводска разводили на деньги на лекарства. И выяснили, что очаровательная петербурженка — это местный мужчина средних лет.
В полицию житель Петрозаводска, который стал жертвой IT-мошенничества, обратился несколько недель назад, сообщает 11 марта официальный представитель МВД Ирина Волк. Она рассказала, что в конце прошлого года в одной из социальных сетей мужчина познакомился с девушкой, которая сообщила ему, что живет в Петербурге. Они переписывались ежедневно несколько недель, и респондентка начала обращаться к нему за финансовой помощью — у нее то заканчивались деньги на телефоне, то не хватало на лекарства.
Таким образом, он перевел петербурженке 330 тысяч рублей. Однако в очной встрече она ему все отказывала, якобы из-за загруженности на работе, а потом и вовсе заблокировала мужчине доступ на свою страницу.
Житель Петрозаводска понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.
УМВД России по городу Петрозаводску возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что в роли обаятельной незнакомки выступал 32-летний житель Петрозаводска.
На видео МВД РФ видно, как с помощью топора ломали дверь в его квартиру. Мужчину задержали.
пресс-служба МВД РФ
«В ходе обыска в его квартире изъяты компьютерная техника, банковские и сим-карты, телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Волк.
По версии следствия, задержанный мог быть причастен к аналогичному обману жителей Карелии, Мурманской области и Подмосковья.
Пока жителя Петрозаводска отпустили под подписку о невыезде.