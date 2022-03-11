Обаятельная, но больная петербурженка вытянула из интернет-возлюбленного 330 тысяч, а потом и вовсе оказалась мужчиной

Полиция совместно с МВД сломала дверь в квартиру, где находился компьютер, с которого жителя Петрозаводска разводили на деньги на лекарства. И выяснили, что очаровательная петербурженка — это местный мужчина средних лет.



В полицию житель Петрозаводска, который стал жертвой IT-мошенничества, обратился несколько недель назад, сообщает 11 марта официальный представитель МВД Ирина Волк. Она рассказала, что в конце прошлого года в одной из социальных сетей мужчина познакомился с девушкой, которая сообщила ему, что живет в Петербурге. Они переписывались ежедневно несколько недель, и респондентка начала обращаться к нему за финансовой помощью — у нее то заканчивались деньги на телефоне, то не хватало на лекарства.