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Внук Никиты Михалкова попал в ДТП в Подмосковье: машина врезалась в дерево, пострадали трое

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Серьезная авария произошла накануне поздно вечером в Подмосковье. Автомобиль врезался в дерево и перевернулся, пострадали три человека. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области 11 марта сообщает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, одним из пострадавших в аварии оказался внук режиссера Никиты Михалкова Петр.

Как уточнил собеседник агентства, «10 марта в 22:50 на автодороге Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово житель Москвы 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — парень 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения. Они доставлены в больницу». В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Петр Михалков — сын Степана Михалкова и его первой жены Аллы Сиваковой. Он родился в 2002 году.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Дерево сосчитали?
VKuser86771196
Пожалеть или скинутся на таблетки?
266410437
А новые Мерседесы теперь дефицит, поаккуратней теперь все ездить надо.
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