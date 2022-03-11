Внук Никиты Михалкова попал в ДТП в Подмосковье: машина врезалась в дерево, пострадали трое

Серьезная авария произошла накануне поздно вечером в Подмосковье. Автомобиль врезался в дерево и перевернулся, пострадали три человека. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области 11 марта сообщает ТАСС.



По данным источника в правоохранительных органах, одним из пострадавших в аварии оказался внук режиссера Никиты Михалкова Петр.



Как уточнил собеседник агентства, «10 марта в 22:50 на автодороге Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово житель Москвы 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — парень 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения. Они доставлены в больницу». В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

