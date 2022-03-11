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Под Петербургом охранник прервал рождение нового граффити и узнал, почему не стоит обижать художника

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Печать

Натура мастера не выдержала вмешательства в творческий процесс во Всеволожском районе Ленинградской области. Дискуссия о современном искусстве могла бы пройти в ином ключе, но уличный художник достал пистолет.

Незнакомец с аэрозольным баллончиком увлёкся росписью стен продуктового магазина на улице Коробицына в посёлке Лесколово, пишет 11 марта 47news. Вечерние сумерки 9 марта не скрыли его от глаз охранника. Картину тот не оценил.

Граффитист воспринял замечания нервно, выхватил пистолет и выстрелил в сторону охранника.

Наряд полиции приехал на Коробицына после звонка от директора магазина. Непризнанного мастера задержали неподалёку. Тягу к творчеству 45-летний местный житель объяснить не смог.

На мужчину составлен протокол о мелком хулиганстве, в перспективе возбуждение уголовного дела. Травматический пистолет изъят, с документами на него у владельца проблем нет.

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Комментарии (4)

267081996
кризис среднего возраста
Modest_5e4ce41f7533b
Совмещение визуальных эффектов со стрельбой - новое слово в искусстве. Следующим будет балет с бейсбольной битой.
VKuser122709305
В 45 лет разрисовывать магазин и где он деньги на краску и пистолет берёт?
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