Под Петербургом охранник прервал рождение нового граффити и узнал, почему не стоит обижать художника

Натура мастера не выдержала вмешательства в творческий процесс во Всеволожском районе Ленинградской области. Дискуссия о современном искусстве могла бы пройти в ином ключе, но уличный художник достал пистолет.



Незнакомец с аэрозольным баллончиком увлёкся росписью стен продуктового магазина на улице Коробицына в посёлке Лесколово, пишет 11 марта 47news. Вечерние сумерки 9 марта не скрыли его от глаз охранника. Картину тот не оценил.



Граффитист воспринял замечания нервно, выхватил пистолет и выстрелил в сторону охранника.

