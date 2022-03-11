Под Петербургом охранник прервал рождение нового граффити и узнал, почему не стоит обижать художника

Натура мастера не выдержала вмешательства в творческий процесс во Всеволожском районе Ленинградской области. Дискуссия о современном искусстве могла бы пройти в ином ключе, но уличный художник достал пистолет.
Незнакомец с аэрозольным баллончиком увлёкся росписью стен продуктового магазина на улице Коробицына в посёлке Лесколово, пишет 11 марта 47news. Вечерние сумерки 9 марта не скрыли его от глаз охранника. Картину тот не оценил.
Граффитист воспринял замечания нервно, выхватил пистолет и выстрелил в сторону охранника.
Наряд полиции приехал на Коробицына после звонка от директора магазина. Непризнанного мастера задержали неподалёку. Тягу к творчеству 45-летний местный житель объяснить не смог.
На мужчину составлен протокол о мелком хулиганстве, в перспективе возбуждение уголовного дела. Травматический пистолет изъят, с документами на него у владельца проблем нет.