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Остается только коронавирус. Иностранные антивирусы покидают Россию

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Чешская компания Avast и американская NortonLifeLock остановили продажи в РФ.

«Работающая в области кибербезопасности компания Avast (AVST.L) в пятницу присоединилась к растущему числу западных компаний, которые приостановили деятельность в России», — сообщает 11 марта Reuters.

Украина, Россия и Белоруссия в прошлом году принесли Avast около 1,5% выручки.

Аналогичное решение принял и разработчик антивируса Norton. Американская NortonLifeLock Inc заявила о приостановке предоставления услуг в России. Пользователи из РФ уже столкнулись с тем, что не могут обновить базы.

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Комментарии (9)

Hmyr’
Винда 10-11 прекрасно справляются встроенными антивирусами. На 3-х компах лет 8 ничего не стоит. Всё отлично работает
260843741
Вообще поснимала антивирусы. По сомнительным ссылкам не хожу, подозрительные письма и сайты не открываю. Лет 10 не пользуюсь и все отлично.
Piter Russo
Касперский и доктор веб наше все)
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