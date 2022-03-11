Остается только коронавирус. Иностранные антивирусы покидают Россию

Чешская компания Avast и американская NortonLifeLock остановили продажи в РФ.
«Работающая в области кибербезопасности компания Avast (AVST.L) в пятницу присоединилась к растущему числу западных компаний, которые приостановили деятельность в России», — сообщает 11 марта Reuters.
Украина, Россия и Белоруссия в прошлом году принесли Avast около 1,5% выручки.
Аналогичное решение принял и разработчик антивируса Norton. Американская NortonLifeLock Inc заявила о приостановке предоставления услуг в России. Пользователи из РФ уже столкнулись с тем, что не могут обновить базы.