В российских регионах начали полностью снимать ковид-ограничения

Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике. Об этом в Instagram сообщил глава региона Рамзан Кадыров.



«Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе», — заявил Кадыров 11 марта.



По его словам, «заболеваемость стремится к нулю», лишь несколько пациентов находятся в отделениях реанимации. Глава региона поблагодарил «все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19, за их неустанный труд».

