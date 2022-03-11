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В российских регионах начали полностью снимать ковид-ограничения

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Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике. Об этом в Instagram сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе», — заявил Кадыров 11 марта.

По его словам, «заболеваемость стремится к нулю», лишь несколько пациентов находятся в отделениях реанимации. Глава региона поблагодарил «все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19, за их неустанный труд».

Согласно данным сводки оперштаба, накануне, 10 марта, в Чеченской республике за сутки госпитализировали девять человек с коронавирусом, при этом новых инфицированных было восемь, летальная статистика оказалась нулевой.

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