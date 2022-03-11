Мишустин выделил 2,5 млрд рублей на поддержку производителей хлеба

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,5 млрд рублей на поддержку отечественных производителей хлеба. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает официальный сайт правительства РФ.



Средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Решение принято в рамках мер правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги, уточняется в сообщении.



Предполагается, что размер возмещения увеличится с нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток).

