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Мишустин выделил 2,5 млрд рублей на поддержку производителей хлеба

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,5 млрд рублей на поддержку отечественных производителей хлеба. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Решение принято в рамках мер правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги, уточняется в сообщении.

Предполагается, что размер возмещения увеличится с нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток).

Предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию, подчеркнули в кабмине.

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Комментарии (2)

Эд Хэммет
Сейчас самое время помочь производителям продуктовых карточек. Их продукция будет очень востребована пока ещё будет остаток каких-либо продуктов.
Leo.S
Искуственное удержание инфляции? Надолго ли поможет?
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